Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 4. Etnospor Formu’na video mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Etnospor Formu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Salgın sonrası geleneksel sporlar öne çıkacak" vurgusu yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

60'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen bu forumun, ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Bu yıl 4.'sü düzenlenen formun başarılı geçmesini diliyorum. İnsanlığın koronavirüsle mücadele ettiği şu günlerde böyle bir formun tertip edilmesini çok yerine buluyorum.