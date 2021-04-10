10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 4. Etnospor Formu’na video mesaj

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 4. Etnospor Formu’na video mesaj

Son dakika haberine göre Başkan , 4. Etnospor Formu’na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında, "Salgın sonrası geleneksel sporlar öne çıkacak" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 4. Etnospor Formu’na video mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Etnospor Formu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Salgın sonrası geleneksel sporlar öne çıkacak" vurgusu yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

60'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen bu forumun, ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Bu yıl 4.'sü düzenlenen formun başarılı geçmesini diliyorum. İnsanlığın koronavirüsle mücadele ettiği şu günlerde böyle bir formun tertip edilmesini çok yerine buluyorum.

Başkan Erdoğan: Yeni bir devri başlatıyoruz BAŞKAN ERDOĞAN: YENİ BİR DEVRİ BAŞLATIYORUZ
Başkan Erdoğandan kritik toplantıda önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TOPLANTIDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğandan Ramazan Bayramı mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA