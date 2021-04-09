Yüzbaşı Burak Gençcelep düşen uçakta şehit olmuştu! Yürek yakan detay: 'Anne bugün gelme' demiş

ARKADAŞLARI OKUL NUMARASINA DİKKAT ÇEKTİ

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in eğitim gördüğü Hava Harp Okulu'nda numarasının '2704' olduğu ortaya çıktı. Pilotun şehit olduğu tarih olan 7 Nisan (7.04.) ile okul numarası arasındaki benzerliğe dikkat çeken arkadaşları üzüntülerini dile getirdi.

Şehit pilotun mesai arkadaşı Gökhan Külekçi de, "Burak 7 Nisan tarihinde yani şehit oldu. Burak'ın okul numarası 2 bin 704, yani 2'nci filonun 704 numaralı öğrencisi idi. 7.04 tarihinde harp okulu numarasında şehit oldu. Allah sevdiği kullarını erken yanına alır derler. Burak hem çok yetenekli bir pilot, hem de çok iyi bir insandı. Ölüm ona hiç yakışmadı, çok hayat doluydu. Ama şehitlik mertebesi de en çok yakışan isimlerden biri oldu. Harp okulundaki öğrenci numarası ile şehit olduğu tarihle olan benzerlik bir işaret gibi. Biz arkadaşları onu asla unutmayacağız. Adını hep yaşatacağız" diye konuştu.