3 bin yıllık kayıp altın şehir bulundu

Firavunlara, piramitlere ve daha birçok arkeolojik zenginliğe sahip Mısır'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen 'Firavunların Geçit Töreni'nden sonra bir flaş haber daha geldi. Ülkede son yılların en önemli arkeolojik keşfi yapıldı ve 3 bin yıllık hazine ortaya çıkarıldı.

Mısır Tarihi Eserler Kurumu, 3 bin yıl öncesine ait antik kent bulunduğunu açıkladı.