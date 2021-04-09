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Son dakika: Siirt Valiliği duyurdu: Çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

haberi... Valiliği, Siirt'in ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuşun olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Son dakika: Siirt Valiliği duyurdu: Çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Eren-6 Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin etkisiz hale getirilmelerine yönelik bölgede operasyonun devam edildiği belirtilerek, "Eruh ilçe kırsalında icra edilen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışma esnasında, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli 1 uzman çavuşumuz yaralanmıştır.

Yaralı askerimiz, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

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