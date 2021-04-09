Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi pic.twitter.com/TPAUfYn5XU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021