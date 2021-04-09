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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... , sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " bölgesindeki Mehmetçiklerimize bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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