Son dakika: Asıl muhtıra milletten! Vatandaşların yüzde 72,7'si "Darbeye karşı sokağa çıkarım" diyor

Areda Survey'in bin 168 kişiyle yaptığı araştırma, milletin darbe ve muhtıralara geçit vermeyeceğini ortaya koydu. "Herhangi bir darbe girişimine karşı sokağa çıkar mısınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 72,7'si 'Evet' dedi. 104 amiralin bildirisini yanlış bulanların oranı 57,6 olurken, AK Partililerin yüzde 94'ü, CHP'lilerin yüzde 6,9'u, MHP'lilerin 91'i, "Bildiriyi yanlış buluyorum" dedi.