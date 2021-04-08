AKS VE BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?

"Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?" sorusuna Bakan Selçuk, "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz" ifadelerini kullandı.