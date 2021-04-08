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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? AKS ve Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte tarihler... Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? AKS ve Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte tarihler...
Adaylık kaldırma sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB kadrolarında görev yapan aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) başvuru kılavuzu geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Son dakika açıklamasına göre Adaylık Kaldırma Sınavı ve Bursluluk sınavı ertelendi. İşte Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? AKS ve Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2021 22:50 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 23:05
Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? AKS ve Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu. İşte, Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? AKS ve Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte tarihler...
GALERİ DEVAM EDİYOR AKS VE BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?
"Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?" sorusuna Bakan Selçuk, "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz" ifadelerini kullandı.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 bursluluk sınavına ilişkin yeni bir tarih bilgisi henüz verilmedi.
ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) KILAVUZU YAYINLANDI! MEB kadrolarında görev yapan aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Konuyla ilgili duyuru MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Müdürlük, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2021 başvuru kılavuzunu yayınladı. Başvuru kılavuzunda, "1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 43. maddesi ve 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri ile 01.03.2021 tarihli ve E-20299769-20-21478426 sayılı Bakanlık Makam Onayı gereğince aday öğretmenlere (sözleşmeli/kadrolu) yazılı sınav yapılacaktır.
Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler, herhangi bir başvuru alınmaksızın, giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır.
Sınav (AKS), 25 Nisan 2021 Pazar Günü Saat: 14.00'te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.