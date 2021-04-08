Sağlık Bakanlığı 8 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

SON DAKİKA GÜNDEM HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 8 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte son durum...

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 304 bin 492 testte, 55 bin 491 vaka ile 2 bin 316 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 258 kişi ile toplam can kaybı 33 bin 201'e yükseldi.

İYİLEŞENLERİN SAYISI YÜKSELDİ

37 bin 914 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742, toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, toplam vefat sayısı 33 bin 201, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 615, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 232 bin 892 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU....

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI