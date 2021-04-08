AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İtalya Başbakanı'nın Başkan Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili açıklama

İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya'ya hatırlatmada bulunarak, ''Faşizm bizim topraklarımızdan çıkmadı dedi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Bu olay benim siyasi hayatımda gördüğüm en büyük siyasi cehaletlerden ve saygısızlıklardan birisi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ve Komisyon Başkanı Von der Leyen Türkiye'yi ziyaret ettiler. Sayın Michel'in protokol ekibiyle Sayın Von der Leyen'in protokol ekibi arasında bir anlaşmazlık olmuş, Türk tarafı buraya gelen Michel'in ekibiyle nasıl bir oturma düzeni olacağını çalışmış ve karşı tarafın talepleri yerine getirilmiştir.

Bunu sanki Türkiye AB Konseyi Başkanı'nı iyi ağırladı, Komisyon Başkanı'nı kötü ağırladı gibisinden iki gündür propaganda yapıyorlar Avrupa'nın çeşitli yerlerinde. Hatta tutup bunu Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına bağlayıp 'bir kadına saygısızlık yaptılar' gibisinden artık cehaletin doruğuna ulaşanlar da var. Halbuki burada net bir durum var; AB Konseyi ile Komisyonu arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklı. Türkiye bir diplomasi devletidir, bütün misafirlerine saygıyla davranır. Onların protokol taleplerine göre bir düzenleme yapılmış, nitekim Konsey Başkanı Michel devlet başkanı statüsünde, Komisyon Başkanı Von der Leyen başbakan statüsündedir. Bunu tutup büyük bir cehaletle Avrupa'nın her tarafında sanki Türkiye yapmış gibi bir propagandaya çeviriyorlar. Şimdi tutmuş İtalya Başbakanı Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyerek, 'bir kadını ayakta bıraktılar, biz bunlarla mücadele edelim kınayalım. Ama göç konusunda da iş birliğine devam edelim. Siz diktatör dediğiniz birisiyle nasıl iş birliğine devam edeceksiniz?

Kendi içlerinden kaynaklanan bir protokol krizini Türkiye yapmış gibi yansıtıyorlar, İtalya Başbakanı bunu bilmiyorsa, açar kendisinin ekibi karşı tarafın ekibine sorar. Cumhurbaşkanımızla her görüştüklerinde Akdeniz'de iş birliği, göçmenler konusunda iş birliğinden bahsediyorlar ve milletin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamı hakkında diktatör ifadesini kullanıyorlar!