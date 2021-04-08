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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "Türkiye Fizyoterapistler Günü" mesajı

Sağlık Bakanı , dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Koca, ""Yaşlanan nüfusumuz artıyor. Engelli ve yaşlı bakımı ile rehabilitasyona her geçen gün daha çok ihtiyacımız var. Bu hizmet yükünü taşıyan kıymetli meslektaşlarımız var. Türkiye Fizyoterapistler Günü'nü kutluyor, kendilerine hizmetleri için teşekkür ediyorum." dedi.

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Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Türkiye Fizyoterapistler Günü mesajı

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Yaşlanan nüfusumuz artıyor. Engelli ve yaşlı bakımı ile rehabilitasyona her geçen gün daha çok ihtiyacımız var. Bu hizmet yükünü taşıyan kıymetli meslektaşlarımız var. Türkiye Fizyoterapistler Günü'nü kutluyor, kendilerine hizmetleri için teşekkür ediyorum."

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