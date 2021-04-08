Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "Türkiye Fizyoterapistler Günü" mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Fizyoterapistler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Koca, ""Yaşlanan nüfusumuz artıyor. Engelli ve yaşlı bakımı ile rehabilitasyona her geçen gün daha çok ihtiyacımız var. Bu hizmet yükünü taşıyan kıymetli meslektaşlarımız var. Türkiye Fizyoterapistler Günü'nü kutluyor, kendilerine hizmetleri için teşekkür ediyorum." dedi.
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Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Yaşlanan nüfusumuz artıyor. Engelli ve yaşlı bakımı ile rehabilitasyona her geçen gün daha çok ihtiyacımız var. Bu hizmet yükünü taşıyan kıymetli meslektaşlarımız var. Türkiye Fizyoterapistler Günü'nü kutluyor, kendilerine hizmetleri için teşekkür ediyorum."