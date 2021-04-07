Son dakika: Yusuf Özoğul AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları’nda görevlendirildi

"Yakın çalışma ekibimizi güçlendirme noktasında bazı takviyelere ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda Yusuf kardeşimizi Genel Merkez Gençlik Kolları birimimizde çalışmaya başladı. İnanıyorum ki, teşkilatlarda gösterdiği mücadele ve azmini Genel Merkez'de de göstermeye devam edecek."

(ŞERİF CAN / SABAH)





NE OLMUŞTU?



İstanbul Pendik İlçesi'nde AK Parti için gönüllü olarak mahallede çalışma yapan Yusuf Özoğul, İyi Partili yönetici Mine Koraş tarafından aşağılandı.

Kendisine hakaret edilmesine ve aşağılanmasına rağmen duruşunu hiç bozmayan Yusuf Özoğul, milyonların kalbini kazandı.