''DEAŞ'lılara vatandaşlık verildi'' iddiasına yalanlama geldi

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bu kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/ iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz bu iddialar aslısız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir.

Bahse konu iddialar incelendiğinde bu 8 kişinin hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur...