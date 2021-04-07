08 Nisan 2021, Perşembe
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''DEAŞ'lılara vatandaşlık verildi'' iddiasına yalanlama geldi

Son dakika haberleri... , , PKK/PYD ve DHKP-C yöneticileri ve örgüt üyesi toplam 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun 'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü 'de yayımlandı. Belli odaklar kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatı olan kişilerden bazılarının vatandaşlığı kazandığı yalanını ortaya atmıştı. Konuya ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yalanlama geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2021
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''DEAŞ'lılara vatandaşlık verildi'' iddiasına yalanlama geldi

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bu kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/ iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz bu iddialar aslısız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir.

Bahse konu iddialar incelendiğinde bu 8 kişinin hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur...

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