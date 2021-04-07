Son dakika | Diyarbakır'da olası bir terör eylemi önlendi
Son dakika haberi...Emniyet Genel Müdürlüğü: Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi. Bismil'de yapılan operasyonda 1 tabanca, 5 tabancaya ait fişek, 2 savunma tipi el bombası, 5 elektrikli fünye, 1 telsizle irtibatlı elektronik devre ele geçirildi.
GÜNDEM DHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün olası terör eylemini önlediğini duyurdu.
EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi. Bismil'de yapılan operasyonda 1 tabanca, 5 tabancaya ait fişek, 2 savunma tipi el bombası, 5 elektrikli fünye, 1 telsizle irtibatlı elektronik devre ele geçirildi" denildi. Ele geçirilen silahların fotoğrafı da paylaşıldı.