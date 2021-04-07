Son dakika | Diyarbakır'da olası bir terör eylemi önlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün olası terör eylemini önlediğini duyurdu.





EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi. Bismil'de yapılan operasyonda 1 tabanca, 5 tabancaya ait fişek, 2 savunma tipi el bombası, 5 elektrikli fünye, 1 telsizle irtibatlı elektronik devre ele geçirildi" denildi. Ele geçirilen silahların fotoğrafı da paylaşıldı.