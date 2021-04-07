Son dakika: Darbe imalı bildiriyle ilgili kritik kararlar! Muhtıra girişimiyle 4 başlıkta mücadele edilecek
Son dakika haberine göre General ve amirallerin emeklilik sonrası özlük haklarında yeni düzenlemeye gidilecek. 104 emekli amiralin yayınladığı darbe iması yapan bildirinin ardından harekete geçen AK Parti'nin, önceki gün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yaptığı Merkez Yürütme Kurulu toplantısında düzenleme ile ilgili atılacak adımlar ele alındı. Bu çerçevede idari, yasal düzenlemeler yapılması, yargısal süreçlerin yakından takip edilmesi, darbe imalı bildiri gibi girişimlere karşı toplumun daha fazla bilinçlendirilmesi kararlaştırıldı. İşte 4 başlıkta mücadelenin ayrıntıları
AK Parti'nin yapacağı çalışmalar içinde en dikkati çeken düzenleme ise general ve amirallerin emekli olduktan sonra yararlanacakları hakların yeniden düzenlenmesi olacak. Muazzaf askerler için yürütülen idari soruşturma, emekli askerler için de uygulanacak. Lojman, koruma, ordu evlerinden yararlanma, diplomatik pasaport, VIP hizmetlerinden yararlanma gibi haklar bu kapsamda değerlendirilecek.
Emekli askerlerin hakları ve uymaları gereken kurallar için özel yasal düzenleme ile belirlenecek. Düzenlemelerin kısa sürede Meclis'e getirilmesi bekleniyor.
Ak Parti 104 emekli amiralle ilgili yargısal süreçleri yakından takip edecek.
MÜDAHİL OLUNACAK
15 Temmuz darbe girişimi yargısal süreçlerinde olduğu gibi dava açılması halinde müdahil olarak katılacak.
MYK toplantısında toplumun darbe ve darbe imalı bildirilere karşı daha duyarlı olması konusunda Sivil Toplum Örgütleriyle (STK) çalışma yapılmasına da karar verildi. Toplumsal bilinci zinde tutmak için yapılan faaliyetler kesintisiz sürdürülecek.
İşte özetle atılacak o adımlar;
MYK sonrası Ömer Çelik açıklama yapmış ve bildiriyle ilgili AK Parti'nin sert tepkisini dile getirmişti
*Yargısal süreçler yakından takip edilecek
*Emeklilikteki sosyal haklar yeniden belirlenecek
*Haklardan yararlananlar için idari soruşturma açılabilecek
*Kural ve haklara özelm yasal düzenleme yapılacak
Ayrıca darbe ve darbe imalı bildirilere karşı toplumsal bilinç kuvvetlendirilmesi için faaliyetler arttırılacak