AK Parti'nin yapacağı çalışmalar içinde en dikkati çeken düzenleme ise general ve amirallerin emekli olduktan sonra yararlanacakları hakların yeniden düzenlenmesi olacak. Muazzaf askerler için yürütülen idari soruşturma, emekli askerler için de uygulanacak. Lojman, koruma, ordu evlerinden yararlanma, diplomatik pasaport, VIP hizmetlerinden yararlanma gibi haklar bu kapsamda değerlendirilecek.

Emekli askerlerin hakları ve uymaları gereken kurallar için özel yasal düzenleme ile belirlenecek. Düzenlemelerin kısa sürede Meclis'e getirilmesi bekleniyor.

Ak Parti 104 emekli amiralle ilgili yargısal süreçleri yakından takip edecek.