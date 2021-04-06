Mehmet Ali Şahin'den A Haber canlı yayınında Abdullah Gül'e darbe imalı bildiri tepkisi: Şimdi çıkıp...

Eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisiyle ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Şahin, bunun bir darbe bildirisi olduğunu, 27 Nisan e-muhtıra döneminde de buna benzer bir olayında yaşandığını ve o dönem 'asker siyasete karışamaz' diyerek net bir duruş gösterdiklerini ifade etti.

Şahin, yaşanan bu skandal olay karşısında sessiz kalan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ise serzenişte bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Sayın Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirmek için gece yarısı yayınlanan e-muhtıraya, Anayasa Mahkemesinin kararlarına göğüs gerdik. 104 emekli amiral darbe imalı açıklama yapılıyor, Sayın Gül'den bir açıklama gelmedi. Sizi seçtirmek için bu kadar zorluğu birlikte hareket edip göğüslemiştik. Neden çıkıp iki cümle söylemiyorsunuz? Bunu söylemek eski arkadaşı olarak hakkımızdır diye düşünüyorum. Bu durum bizi kırıyor. Onu seçtirmek için erken seçim kararı aldık. O dönemin genel başkanı şimdiki Cumhurbaşkanımızı en azından arayıp 'ben de üzüldüm' demesi lazım. Eski arkadaşları olarak biz kendisinden bunu bekliyoruz. Birkaç tane PKK'ya yardım eden belediye başkanı görevden alınınca hemen açıklama yapıyorsunuz Sayın Gül, şimdi neden çıkıp iki cümle konuşmuyorsunuz?