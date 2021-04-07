Koronavirüste korkutan araştırma! Her üç kişiden birinde görülüyor

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmanın sonucuna göre bilim insanları koronavirüs hücrelerinin beyinde kendini kopyalayarak sağlıklı hücreleri de enfekte ettiğini ortaya çıkarmıştı. Buna göre sağlıklı beyin hücrelerinin yakınında yer alan bu virüslü hücreler sağlıklı olanları adeta boğarak oksijensiz kalmalarına ve ölmelerine neden oluyor!