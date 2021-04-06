Muğla'da tefecilik operasyonu: 16 gözaltı

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede vatandaşları yüksek miktarda faizle borçlandırıp, mal varlıklarını elinden aldıkları, haksız şekilde zenginleştikleri belirlenen şüphelilere yönelik tefecilik suçundan projeli dosya çalışması yaptı.



KOM ekipleri, sabah saatlerinde Milas'ta önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve 3'üncü kişilere ait tapular ele geçirilen 16 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi. Şüphelilerin burada işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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