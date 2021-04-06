BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ülkelerin meşru hükümetlerine karşı yapılacak darbe girişimlerinin BM tarafından desteklenmeyeceğini açıkça ifade etti. Bozkır, "Başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, BM Mukim Koordinatörlüğü ve Türkiye'de yerleşik diğer BM ajanslarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bozkır, Anıtkabir'i ziyaretinin ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesinin ardından temaslarına BM Ülke Takım Temsilcileriyle devam etti.

Görüşme, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

BOZKIR: BAŞKANLIĞIM DÖNEMİNDE HİÇBİR ASKERİ DARBE DESTEK BULMAYACAK

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, askeri darbelere karşı olduğunu güçlü bir açıklama ile yineledi. Bozkır, BM'nin askeri darbelere destek vermeyeceğini belirtti.

Bozkır şu ifadeleri kullandı:

Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak.