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Geçen yıl 69,3 milyar lira sosyal yardım yapıldı | Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk sırada...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020'de 69,3 milyar lira yapıldığını bildirdi. Sosyal yardım yapanların kurumsal dağılımında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yüzde 81,7 ile ilk sırada yer aldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Geçen yıl 69,3 milyar lira sosyal yardım yapıldı | Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk sırada...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal yardımlara ayrılan kaynağın arttığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"2002'de 1,3 milyar lira olan miktarı 2020'de 53 kat artarak 69,3 milyar liraya, 2002'de yüzde 0,38 olan sosyal yardımların 'ye oranı 2020'de yüzde 1,37'ye, 2002'de yüzde 1,19 olan sosyal yardımların merkezi bütçe içindeki payı 2020'de yüzde 5,76'ya yükseldi. Nakdi yardımların tüm yardımlar içindeki oranı yüzde 96 oldu."

2020'de sosyal yardım yapanların kurumsal dağılımında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yüzde 81,7 ile ilk sırada geldiği vurgulanarak, Bakanlığı yüzde 11,6 ile belediyeler, yüzde 4,6 ile , yüzde 1,4 ile , yüzde 0,5 ile ve yüzde 0,2 ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün izlediği kaydedildi.

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