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İstanbul'da PKK'ya operasyon: 8 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2021
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İstanbul'da PKK'ya operasyon: 8 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon sonrası gözaltına alınanlar 'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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