06 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara Valiliği'nden Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına sert tepki: Açık iftira

Ankara Valiliği'nden Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına sert tepki: Açık iftira

'li eski milletvekili ’nun kötü muameleye maruz kaldığı iddialarıyla ilgili Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada ''Hükümlüye yönelik kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır'' denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2021
ABONE OL
Ankara Valiliği'nden Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına sert tepki: Açık iftira

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Terör örgütü propagandası yapma suçundan yargılanarak mahkûmiyet cezası Yargıtay ca onaylanan ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hakkında yakalama işlemi yapılan eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin TBMM çatısı altında dile getirilen iddialar nedeniyle aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur:

Hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olan eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yakalanması ve infaz işlemlerinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı üzerine adı geçen hükümlü 2 Nisan 2021 günü saat 19.50"de ikametinden alınmıştır. Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonrası doktor raporu alınarak ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiş, burada yapılan tebligat sonrası saat 23.55'te cezaevine teslim edilmiştir.

Bu süreçte hükümlüye yönelik kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır.''

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HDPli Gergerlioğlu gözaltına alındı! HDP'Lİ GERGERLİOĞLU GÖZALTINA ALINDI!
AYMden flaş Gergerlioğlu kararı! AYM'DEN FLAŞ GERGERLİOĞLU KARARI!
Dini istismar ederek algı operasyonu yaptılar DİNİ İSTİSMAR EDEREK ALGI OPERASYONU YAPTILAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA