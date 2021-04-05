Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan darbe imalı bildiriye sert tepki

Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerler ile asil milletimizin bağrından çıkan ve peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, Atatürk'ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

TSK'nın başarısında en büyük payın aziz şehitlerde ve kahraman gazilerde olduğunu belirten Akar, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini iletti.