Son dakika | Veri hırsızlığına karşı harekete geçildi! Uzmanlardan kritik tavsiyeler

FACEBOOK'UN VERİ SKANDALLARI DA AKILLARDA

Facebook kullanıcılarının verilerinin ABD'de son başkanlık seçimi öncesi özel bir şirket tarafından Donald Trump lehine kullanıldığı da ortaya çıkmıştı. Facebook'un yöneticileri, Trump'ın kampanyası için çalışan Cambridge Analytica'ya, 50 milyon kullanıcısının bilgilerini vermesi üzerine ifadeler vermişti.





VERİ SIZINTILARINDAN KORUNMANIN YOLLARI

Şifrenizi daha zor bir şifre ile değiştirin ve düzenli hale getirin.

E-mail adresinin şifresini değiştirin.

Tek bir şifreyi tüm hesaplarda kullanmayın.

Uygulamalarda sanal kart veya mobil cüzdan kullanın.

Hedefli oltalama saldırılarına karşı tetikte olun ve her e-maili iyi inceleyin.

Şifreleri en az 8 karakterden oluşturun.

Şifrede harf, rakam ve özel karakterler kullanın (@,#,$,%,^,&,!).

Özel bilgilerinizi sosyal medyada paylaşmayın.

Üyeliklerde 'iki adımlı doğrulama özelliğini' kullanın.