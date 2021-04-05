Son dakika | CHP'den skandal atama! Başkan Erdoğan'a hakareti ödüllendirdiler

'CHP'NİN KRİTERİ BELLİ OLDU'

Bursa'da infial yaratan görevlendirme ile ilgili olarak AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü de bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun 24 Kasın Öğretmenler gününde yaptığı skandal açıklamayı hatırlatan Söğütlü, "Her fırsatta liyakatten bahseden Kılıçdaroğlu, öğretmenler gününde, "Hala Erdoğan'ın peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem" şeklindeki açıklaması ortadadır. Bugüne geldiğimizde ise Cumhurbaşkanımıza hakaret eden Bengül Kavlan'ı, çocuk akademisine müdür olarak atamaları, CHP'nin öğretmen kriterlerini de ortaya koymuştur" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A 'YAHUDİ' DİYEREK HAKARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yahudi ve Ermeni diyerek hakaret eden Bengül Kavlan'ın kilise de çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Kavlan'ın sürekli Kilise ziyaretleri gerçekleştirmesi ve bu ziyaretlerini çektiği fotoğraflarla ölümsüzleştirmesi dikkat çekti.