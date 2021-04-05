Son dakika | Şükriye Bulgurcu ölümünde önemli gelişme! Sır perdesi aralanıyor! Sipariş yemek iddiası

İNTİHAR BULGUSU YOK

Genç kızın cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı. İncelemede genç kızın üzerinde herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izi bulunmadı. Evin kapısının arkadan kilitli olduğu tespit edilirken, herhangi bir intihar bulgusuna da rastlanmadı.

Araştırmalar sürerken Bulgurcu'nun arkadaşları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, genç kızın ölmeden önceki akşam dışardan yemek siparişi verdiği onu yedikten sonra fenalaştığı ve kalbine yenik düşüp hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Bulgurcu'nun ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili adli tıp raporu bekleniyor.

HATAY'DA DEFNEDİLDİ

Şükriye Bulgurcu'nun cenazesi dün memleketi Hatay'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Oyunculuk hayali olan kızına bakmak için yıllarca hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Şükriye Bulgurcu'nun annesi Nadire Bulgurcu ve yakınları, defin sırasında güçlükle ayakta durabildi.