İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan'ın skandal bildiriden 101 gün önce darbe iması yaptığı ortaya çıktı

EROZAN'DAN DARBE İMALI BİLDİRİYE DESTEK

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan; 4 Nisan 2021 tarihinde 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine destek verdi ve "126 emekli Büyükelçi Montrö Sözleşmesi konusunda bundan üç gün önce bir bildiri yayınladığında iktidar 'Monşer'lere kulak asmadı... 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz... Mesele Deniz Harp Okulu mezunu bile olmayan 'Tarikatçı Amiral'..." dedi.

ÖZDEMİR: "EROZAN, HANGİ AMAÇLA VE NEYE DAYANARAK 'YILIN İKİNCİ YARISINDA BİZ GELECEĞİZ' DİYEBİLMİŞTİR?

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; bildiride adı ilk sırada yer alan emekli tümgeneral Ergun Mengi'nin, İYİ Parti üyesi olduğunu ve "Yılın ikinci yarısı biz geleceğiz" iddiasını ortaya atan Ahmet Kamil Erozan'ın partideki yardımcılığı görevini yürüttüğü anlaşıldığını hatırlattı.



Özdemir, "Gelinen aşamada şu soruları sorma zarureti vuku bulmuştur: 2020 Aralık ayında Ahmet Kamil Erozan, seçimlerin 2023 yılında yapılacağı her daim ilan edilmişken, hangi amaçla ve neye dayanarak 'Yılın ikinci yarısında biz geleceğiz' diyebilmiştir? Üstelik bu sözlerinde seçimle ilgili tek bir kelime sarf etmeden bunları nasıl söyleyebilmiştir?" diye sordu.



YILDIZ: "SORU ÇOK BASİT: SİZİ KİM, NASIL KULLANIYOR?"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Soru çok basit: Sizi kim, nasıl kullanıyor? Ahmet Erozan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler): '2021 bütçesini tasarruflu kullanın, yılın ikinci yarısında biz devralacağız.' Canan Kaftancıoğlu: 'Bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak.' At fava bekle."

