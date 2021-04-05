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Son dakika: Emekli amiraller ile ilgili ilk karar! Hakları iptal edildi

Son dakika haberi... Darbe imalı bildiriye imza atan emekli amirallerle ilgili ilk karar verildi. Güvenlik kaynaklarından edilinen bilgiye göre, Lojma ve koruma hakları iptal edildi.

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Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Son dakika: Emekli amiraller ile ilgili ilk karar! Hakları iptal edildi

Bildiriye imza atan emekli amirallerle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildiği bildirildi.

EMEKLİ AMİRALLER SORUŞTURMASINDA 3 KRİTİK SORU

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı bildirisi yayımlayan 104 emekli amiral ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nın 316/1 maddesi kapsamında 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçlamasıyla başlatılan soruşturma süreciyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmada gözaltına alınan ve ifadeye çağrılan 14 emekli amiral dışında kalan 90 kişinin de önümüzdeki günlerde ifadelerinin alınacağı bildirildi. Soruşturmada, imzası bulunan emekli amirallere yöneltilecek 3 kritik soruya ulaşıldı. Emekli amirallere, bildirinin hazırlanma sürecinden, yayınlanan son içeriğinden, yayınlanacağı tarih ve saatten haberdar olup, olmadıklarının sorulacağı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen emekli amiraller , , Ankara'da; , , , , ve , 'da; ve ise 'de bu sabah gözaltına alındı. Emekli amiraller , , Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın ise 3 gün içinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri tebliğ edildi.

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