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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , Kralı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, -Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

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Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi" denildi.

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