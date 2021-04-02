GEÇMİŞTEN OYLAMANIN YENİLENMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER

TBMM Genel Kurulunun 14 Aralık 1988 tarihli 42'nci birleşiminde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesi oya sunuldu. Başkanvekili tarafından "Kabul edenler", "Kabul etmeyenler" denildikten sonra yoklama ve karar yeter sayısı talepleri dile getirildi. Bu aşamadan sonra yoklama yapılamayacağı itirazları ve tartışmaların ardından bütçenin bölümlerine geçilmesinin kabul edilmediği Başkanvekili tarafından ifade edildi.

Başkanlık Divanı 16 Aralık 1988 tarihli oylama işleminde, Anayasa'nın 96'ncı, İçtüzüğün 58 ve 117'nci maddelerinin öngördüğü gereklerin yerine getirilemediğinden yanlışlık ve noksanlık bulunduğuna ve bu nedenle oylamanın geçersiz sayılarak tekrarlanmak suretiyle Genel Kurulca ikmali gerektiğine; 4 ret oyuna karşı 10 oyla karar verdi.