Dünya genelinde aşısı sayısı 650 milyonu geçti! İşte 7. sıradaki Türkiye'nin verileri

AB'DE 79 MİLYONDAN FAZLA DOZ AŞI YAPILDI

AB'de 79 milyon 435 bin 98 doz aşı uygulanmasıyla nüfusun 8.9'unun aşılandığı, yüzde 5.2'sinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi. AB, korona virüse karşı ilk kez geliştirilen ve yüzde 95 etkililiği olan Pfizer/BioNTech'in aşısından 500 milyon doz sipariş etti. AB'de 65 yaşın üzerindeki kişiler için etkili olmadığı ve kan pıhtılaşmasına neden olduğu iddia edilen Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca aşısından ise 300 milyon doz sipariş edildi. AB ayrıca, Moderna, Sanofi, CureVac ve Johnson & Johnson aşılarından da sipariş ederek toplamda 1 milyar 835 milyon aşı tedariği sözleşmesi yaptı.