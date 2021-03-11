Avrupa harekete geçti! AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı kullanılmayacak





Danimarka'da pıhtılaşma şikayeti olan bir kişi hayatını kaybedince, tedarik edilen tüm AstraZeneca aşılarının kullanımı 14 günlüğüne askıya alındı.

Norveç, İzlanda ve Avusturya da AztraZeneca'nın kullanımını geçici olarak durdurdu. Estonya, Litvanya, Letonya ve Lüksemburg da aşının pıhtılaşmaya yol açtığına dair şüpheleri nedeniyle 1 milyonluk aşı partisinin kullanımına ara verdi.