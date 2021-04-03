03 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hollanda'dan son dakika Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısı kararı! Kullanımını tamamen durdurdu

Hollanda'dan son dakika Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısı kararı! Kullanımını tamamen durdurdu

- aşısındaki riskler nedeniyle ükleker kritik bir karar imza attı. Hollanda'nın ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını tamamen durdurduğu bildirildi. AstraZeneca aşısı randevularının iptal edildiği, - aşısının uygulanmaya devam edileceği bildirildi. İşte coronavirüs haberinini tüm detayları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
ABONE OL
Hollanda'dan son dakika Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısı kararı! Kullanımını tamamen durdurdu

SON DAKİKA DÜNYA HABERİ | medyasında çıkan haberde, belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri Birliği (GGD GHOR) yetkilisi, gelen raporlardaki yan etkiler ve ölümler sebebiyle aşısının kullanımının tamamen durdurulduğunu açıkladı.

AstraZeneca aşısı randevularının iptal edildiği belirtilen haberde, diğer Pfizer-BioNTech aşısının uygulanmaya devam edileceği aktarıldı.

Haberde, kararın ile Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) ile görüşülerek alındığı kaydedildi.

BAKANLIK DÜN GEÇİCİ DURDURMA KARARINI AÇIKLAMIŞTI

ilk olarak 15 Mart'ta, tedbir amaçlı AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Hollanda'da 800'den fazla şubesi, çeyrek milyona yakın üyesi olan Hollanda Yaşlılar Kuruluşu (KBO-PCOB) Direktörü Marcel Sturkenboom, AstraZeneca'nın 60 yaşın üstündekilere uygulanmasını eleştirmişti.

Bakanlıktan dün yapılan yazılı açıklamada da AstraZeneca aşısı yapılan 5 kadında yan etkiler görülmesi sebebiyle 60 yaşın altındakiler için bu aşının uygulamasının ikinci kez geçici durdurulduğu açıklanmıştı.

Açıklamada, yaşları 25 ile 65 yaşında olan kadınlardan birinin akciğerindeki kan pıhtılaşması sebebiyle öldüğü bildirilmişti.

ABD'den korutucu Kovid-19 tablosu! ABD'DEN KORUTUCU KOVİD-19 TABLOSU!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA