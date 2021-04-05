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Çekmeköy'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! İBB ayrımcılık yapıyor

'deki 'ni ziyarete giden CHP Genel Başkanı halkın tepkisiyle karşılaştı. Yardımların kendilerine ulaşmadığını söyleyen vatandaşlar, İBB’nin yardımlarda ayrımcılık yaptığını dile getirdi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Çekmeköy'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! İBB ayrımcılık yapıyor

ziyaretini "işte yoksulluğun resmi" diyerek basınla paylaşan CHP Genel Başkanı 'na, vatandaşların ziyaret sırasında "yardımlarda bizi ayırıyorsunuz" dediği görüntüler ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun ekibinin konuşmaları yarıda keserek, genel başkanlarını vatandaşların yanından aldığı görüldü.

Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun etrafını saran kadınlardan birinin "'nden alıyoruz ama diğer gelen kartlar bizim evlerden ayrılıyor, kesinlikle ayrılıyor. Belirli insanlar alıyor. Allah razı olsun kaymakamımızdan da memnunuz, alıyoruz" diyerek İBB'nin yardımlarda kendilerine ayrımcılık yaptığını söylediği görülüyor.

Bir diğer mahalle sakini, "vermiyorlar, ayırıveriyorlar" derken, başka bir kadın da, "Gittiğimiz zaman biz arabalarla gönderdik, depoya gönderdik oradan alın diyorlar. Ama biz hiçbir şey göremiyoruz; ne kumanya ne başka bir şey. Mesela ayakkabı, mont geliyor çoluğumuzun çocuğumuzun eline ulaşmıyor" diyor.

Bu konuşmaların üzerine ekibinin araya girmesiyle Kılıçdaroğlu, kadınların yanından ayrılıyor.

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