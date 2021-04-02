Mansur Yavaş'a tepki büyüyor! Hem sözlerini tutmadı hem de düzeni bozdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediği öğrenildi. Yavaş'ın, "Her okulda bir hemşire" şeklindeki vaadini yerine getirmediği bildirildi.



Mansur Yavaş, maddi durumu olmayan ailelerin servis ücretlerinin de Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağının sözünü verdi ve öğrencilere "Ücretsiz okul servisi" karşılanacağını iddia etti. Yavaş, söz konusu sözünü de yerine getirmedi.

SUYA YÜZDE 80 ZAM YAPILMASINI İSTEDİ

Mansur Yavaş, iki yılda hem suya hem de ekmeğe fahiş zam yapılmasını istedi.



"Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek. Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" diyen Mansur Yavaş, öncelikle suya yüzde 80 zam yapmak istedi. Yavaş'ın suya zam teklifi, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerin karşı oylarıyla reddedildi.