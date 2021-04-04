SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 4 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte son durum...

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

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İŞTE KORONAVİRÜS HARİTASINA GÖRE İLLERİN RENKLERİ

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller(Mavi); Şırnak. (1 İl)