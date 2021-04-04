04 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: 04 Nisan koronavirüs tablosu! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Son dakika: 04 Nisan koronavirüs tablosu! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük (Covid-19) sayısını son dakika olarak açıkladı. Vakalarda ve ölümlerde artış sürüyor mu? İşte 4 Nisan 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 04.04.2021
ABONE OL
Son dakika: 04 Nisan koronavirüs tablosu! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak 'nin 4 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? Türkiye'de sayısı ne kadar oldu? İşte ...

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

Ayrıntılar geliyor...

İŞTE KORONAVİRÜS HARİTASINA GÖRE İLLERİN RENKLERİ

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller(Mavi); Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller(Sarı); Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller(Turuncu); Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller(Kırmızı); Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI

03 NİSAN

2 NİSAN

1 NİSAN

31 MART

30 MART

29 MART

28 MART

27 MART

26 MART

İşte illere göre haftalık vaka sayıları! İŞTE İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYILARI!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA