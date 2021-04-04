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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Aktif vakalar içinde...

Koronavirüs ile mücadelede kritik süreç sürüyor. Sağlık Bakanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur. Biraz daha sabır" dedi.

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Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Aktif vakalar içinde...

Sağlık Bakanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur. Biraz daha sabır" dedi.

Koca, "Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, "65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız." ifadelerine yer verdi.

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