Milli iradeyi hedef alan skandal bildiriye 289 sivil toplum kuruluşundan sert tepki: Hodri meydan
Aralarında TÜGVA, KADEM, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER ve Ensar Vakfı’nın da bulunduğu 289 sivil toplum kuruluşu; 104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti’ni hedef alan darbe imalı bildirisine tepki gösterdi. 289 sivil toplum örgütünün bulunduğu Milli İrade Platformu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “15 Temmuz’da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar! Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmelidir ki, biz gerektiğinde ‘Bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz."
Aralarında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Ensar Vakfı'nın da bulunduğu 289 sivil toplum kuruluşu; 104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan darbe imalı bildirisine tepki gösterdi.
"DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE VATAN NÖBETİNDEYİZ"
Milli İrade Platformu tarafından yapılan açıklamada; "Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmelidir ki, biz gerektiğinde 'Bin gider bir döneriz' ama zaferle döneriz" denildi.
MİLLİ İRADE PLATFORMU: "HODRİ MEYDAN…"
289 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu Milli İrade Platformu'nun açıklaması şöyle:
"Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır."
"15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar!"
"Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılara karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan!"
"Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz."
"Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmelidir ki, biz gerektiğinde 'Bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz.'"
Milli İrade Platformu'nda 289 sivil toplum kuruluşu yer alıyor:
|1. • 15 TEMMUZ DERNEĞİ
2. • 28 ŞUBAT ÖĞRENCİ DERNEĞİ
3. • ABDULKADİR GEYLANİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
4. • ADALETİ SAVUNANLAR DERNEĞİ - ASDER
5. • ADALETİ SAVUNANLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ - ASSAM
6. • ADEM EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ - ADEMDER
7. • ADIYAMANLILAR VAKFI
8. • AFRİKA DOSTLUK DERNEĞİ
9. • AHISKALILAR VAKFI
10. • AKABE VAKFI
11. • AKADEMİ LİSAN VE İLMİ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ
12. • AKHİSAR HİLALİYE EĞİTİM VAKFI
13. • AKSA EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI
14. • ALTIN NESİL VAKFI - ANEV
15. • ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ - ASKON
16. • ANADOLU ESNAF SANAYİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ - ANESİAD
17. • ANADOLU ÖĞRENCİ BİRLİĞİ
18. • ANADOLU PLATFORMU
19. • ANADOLU TEVHİD VAKFI
20. • ANADOLU YAKASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU - AYSİT
21. • ANADOLU YAYINCILAR DERNEĞİ
22. • ANKARA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
23. • ANKARA HAMİYET VE İRFAN VAKFI
24. • ANTALYA SAĞLIK EĞİTİM GENÇLİK SPOR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
25. • ARAP DERNEĞİ
26. • ARDEV
27. • ARSLANBEY EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
28. • ARTVİNLİLER VAKFI
29. • ATİK VALİDE İLİM VE HİZMET VAKFI
30. • AVRASYA ARAŞTIRMA EĞİTİM VE SOSYAL HİZMET VAKFI
31. • AYDINLIK YARINLAR İÇİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ - AYDER - DİYARBAKIR
32. • AYDOST EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - AYDOST-DER
33. • AYRIMCILIĞA KARŞI KADIN HAKLARI DERNEĞİ
34. • AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI
35. • BAB-I ALEM ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ
36. • BAĞIMSIZ YAŞAM DERNEĞİ
37. • BALKAN MÜSLÜMANLARIYLA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - BESADER
38. • BARLA PLATFORMU
39. • BASIN YAYIN BİRLİĞİ
40. • BAŞAKŞEHİR GENÇLİK VE KADIN PLATFORMU
41. • BAYRAMPAŞA YEŞİLCAMİİ İLME HİZMET VAKFI
42. • BEKAM BİLİM EĞİTİM KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
43. • BEŞİR DERNEĞİ
44. • BEYOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
45. • BİLİM VE İNSAN VAKFI
46. • BİLİM VE SANAT VAKFI
47. • BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ
48. • BİRKONFED İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU
49. • BİRLİK VAKFI
50. • BİZİM ÇOCUKLAR PLATFORMU
51. • BOĞAZİÇİ YÖNETİCİLER VAKFI
52. • BURA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ
53. • BURAK MUKADDES MEKANLARI TANITMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
54. • BÜLBÜLZADE VAKFI
55. • CİHANNÜMA DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ PLATFORMU DERNEĞİ
56. • ÇAĞRI EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
57. • ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ
58. • ÇARE YARDIMLAŞMA VE KALKINMA DERNEĞİ
59. • ÇAYELİ VAKFI
60. • ÇUKUROVA İLİM VAKFI
61. • DARUSSELAM VAKFI
62. • DAVET VE KARDEŞLİK VAKFI
63. • DAYANIŞMA VAKFI
64. • DENİZ FENERİ DERNEĞİ
65. • DERSAADET KÜLTÜR EDEBİYAT DİL SANAT VE TANITIM PLATFORMU DERNEĞİ
66. • DİVAN ARAŞTIRMA VE EĞİTİM DERNEĞİ
67. • DİYARBAKIR GÖNÜL KÖPRÜSÜ EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
68. • DOĞU TÜRKİSTAN MAARİF VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
69. • DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ VAKIFLAR FEDERASYONU
70. • DOĞUŞ CAMİİ VE İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
71. • DOKUZ EYLÜL GENÇLİK DERNEĞİ
72. • DÜNYA ERDEMLİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ - DERSİAD
73. • DÜNYA KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ
74. • DÜNYA TÜRKMENLERİ EĞİTİM VAKFI
75. • DÜNYA YETİMLER VAKFI
76. • ECZA-BİR
77. • EDİRNE MİMAR SİNAN VAKFI
78. • EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ - EBSAD
79. • EĞİTİMİ GELIŞTIRME VAKFI
80. • EHLİ SÜNNET VE ALİMLER BİRLİĞİ
81. • EKİMDER EĞİTİM KÜLTÜR İLİM VE MEDENİYET DERNEĞİ
82. • ELAZIĞ İLİM VE HAYRA HİZMET VAKFI
83. • ELBİSTAN KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI
84. • EMEKLİ İLAHİYATÇI, DİN GÖREVLİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ
85. • EMİR SULTAN EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI
86. • ENDERUN EĞİTİM VAKFI
87. • ENSAR VAKFI
88. • ERDEMDER
89. • ERZİNCAN KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI
90. • ERZURUM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
91. • EVRENSEL HAFIZLAR DERNEĞİ
92. • EYÜP SULTAN İLİM KÜLTÜR VE HİZMET VAKFI
93. • FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI - TACEV
94. • FARUKİYE VAKFI
95. • FATİH GENÇLİK VAKFI
96. • FESİAD
97. • FETİH CAMİİ KURAN KURSU İDAME DERNEĞİ
98. • FETİH İLİM VE ARAŞTIRMA VAKFI
99. • FİDDER, FİLİSTİN DAYANIŞMA DERNEĞİ
100. • FİLİSTİN DOSTLUK DERNEĞİ
|101. • FİLİSTİN PLATFORMU
102. • FLORYA İLİM KÜLTÜR HİZMET VAKFI
103. • GAZİANTEP EĞİTİM VE HİZMET VAKFI
104. • GENÇ SİYASETÇİLER VE GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ - GESİ-DER
105. • GENÇLERİ EVLENDİRME VE MEHİR VAKFI
106. • GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ DENETLEME VE SERTİFİKALANDİRMA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ - GİMDES
107. • GİRİŞİMCİ İŞ ADAMLARI VAKFI
108. • GRTC-KÜRESEL ARAŞTIRMA DÜŞÜNCE MERKEZİ
109. • GÜL VAKFI
110. • GÜMÜŞHANE DERNEKLER FEDERASYONU (GÜDEF)
111. • GÜRCİSTAN DOSTLUK DERNEĞİ
112. • HACI MUSTAFA İPEKÇİ KURAN-I KERİM VE İSLAMİ İLİMLER OKUTMA VAKFI
113. • HAK-İŞ KONFEDERASYONU
114. • HAKEDER-ULUSLARARASI HAKLARIN KORUNMASI VE EĞİTİM DERNEĞİ
115. • HALİLİYE KÜLTÜR VE İLİM VAKFI
116. • HAMİDİYE EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
117. • HASANKADI DERNEĞİ - BARTIN
118. • HAY SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
119. • HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI
120. • HAYRAT İNSANİ YARDIM DERNEĞİ
121. • HAYRAT VAKFI
122. • HEKİMLER BİRLİĞİ VAKFI
123. • HİKMET EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
124. • HİZMET VAKFI
125. • HOCA AHMED YESEVİ İLİM VE İRFAN VAKFI
126. • HOCA AHMET YESEVİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
127. • HUKUKÇULAR DERNEĞİ
128. • HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ PLATFORMU
129. • HZ. SÜLEYMAN EĞİTİM VAKFI
130. • İDARECİ VE BÜROKRATLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
131. • İHLAS VAKFI
132. • İHSAN VAKFI
133. • İHSAN ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUMA DERNEĞİ - İHSANDER
134. • İHYA İLİM HİZMET VE YARDIMLAŞMA VAKFI
135. • İKADDER
136. • İLİM HİZMET ARAŞTIRMA DERNEĞİ - İHAM
137. • İLİM SANAT TARİH VE EDEBİYAT VAKFI - İSTEV
138. • İLİM VE FAZİLET VAKFI
139. • İLİM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI VAKFI
140. • İLİM YAYMA CEMİYETİ
141. • İLİM YAYMA VAKFI
142. • İLKSEÇ VAKFI
143. • İMAM EBU HANİFE VE İMAM MATÜRİDİ ARAŞTIRMA VAKFI
144. • İMDAT VAKFI
145. • İMKANDER İNSANI MÜDAFAA VE KARDEŞLİK DERNEĞİ
146. • İNANÇ HÜRRİYETİ DERNEĞİ
147. • İNSAN GELİŞİMİ ve TOPLUMSAL EĞİTİM VAKFI - İGETEV
148. • İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE İNSANİ YARDIM VAKFI - İHH
149. • İNSAN TOPLUM VE MEDENİYET KONFEDERASYONU
150. • İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ DERNEĞİ
151. • İNSANİ GELİŞİM DERNEĞİ - İGEDER
152. • İNSANLIĞA HİZMET VAKFI
153. • İRFAN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
154. • İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİĞİ - İDSB
155. • İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI
156. • İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VE YAYMA VAKFI
157. • İSMAİLAĞA CAMİİ İLİM VE HİZMET VAKFI
158. • İSMET EFENDİ EĞİTİM, KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE ESKİ ESERLERİ KORUMA VAKFI
159. • İSRA ULUSLARARASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
160. • İSTANBUL DARÜ'L-FÜNUN İLAHİYAT VAKFI
161. • İSTANBUL DOSTLUK DERNEĞİ
162. • İSTANBUL DÜŞÜNCE VE MEDENİYET DERNEĞİ - İSDÜŞÜM
163. • İSTANBUL EĞİTİM VAKFI
164. • İSTANBUL GENÇLİK VE DÜŞÜNCE KULÜBÜ DERNEĞİ - GENÇ DÜŞÜN
165. • İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI
166. • İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER VE MUHASEBECİLER DERNEĞİ - İSMMMD
167. • İSTANBUL STRATEJİK DÜŞÜNCE VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ - İSDAM
168. • İSTANBUL SULTANAHMET VAKFI
169. • İSTANBUL SURİÇİ GRUBU DERNEĞİ
170. • İSTANBUL TOKAT DERNEKLER FEDERASYONU - İSTOKDEF
171. • İSTANBUL VEFA VAKFI
172. • İŞ DÜNYASI VAKFI
173. • İYİLİK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ - İYİLİKDER
174. • İZMİR MİLLİ KÜLTÜRE HİZMET VAKFI
175. • KADEM
176. • KADIN SAĞLIKÇILAR EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI
177. • KAFKAS VAKFI
178. • KALEM EĞİTİM KÜLTÜR AKADEMİ DERNEĞİ
179. • KALEM VAKFI
180. • KASIMPAŞALI KEMAL EFENDİ İLİM VE HİZMET VAKFI
181. • KESTANEPAZARI FİDAN EĞİTİM KURUMLARI
182. • KESTANEPAZARI ÖĞRENCİ YETİŞTİRME DERNEĞİ
183. • KEVSER EĞİTİM VAKFI
184. • KEVSER KÜLTÜR ve EĞİTİME HİZMET DERNEĞİ
185. • KLASİK TÜRK SANATLARI VAKFI
186. • KONYA YÜKSEK ÖĞRENİM YAPTIRMA DERNEĞİ (BAKANLAR KUR. KARARIYLA KAMU YARARINA ÇALIŞAN DER.)
187. • KOPUZLAR VAKFI
188. • KUTUP YILDIZI SAĞLIK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
189. • KÜRESELDEN YERELE
190. • MALEZYA ULUSLARARASI İSLAM ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
191. • MANİSA ARAŞTIRMA DERNEĞİ
192. • MANİSA VAKFI
193. • MARDİN SOSYAL DAYANIŞMA EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI - MARVA
194. • MARMARA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
195. • MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUN VE MENSUPLARI DERNEĞİ (MÜMDER)
196. • MAVERA VAKFI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
197. • MAVİ HALİÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
198. • MEDENİYET DERNEĞİ
199. • MEDYA PLATFORMU DERNEĞİ
200. • MEHMET AKİF FİKİR VE SANAT VAKFI
|201. • MEMUR-SEN KONFEDERASYONU
202. • MERKEZ SELÇUKLU HİZMET VE EĞİTİM VAKFI
203. • MERVE VAKFI - SAMSUN
204. • MİHVAK
205. • MİLLİ KÜLTÜR VE AHLAKA HİZMET VAKFI
206. • MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
207. • MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU
208. • MİRASIMIZ DERNEĞİ
209. • MOZAİK KADIN VE AİLE DERNEĞİ
210. • MURADİYE KÜLTÜR VAKFI
211. • MURADİYE MEZUNLAR DERNEĞİ
212. • MUTLU YUVA MUTLU YAŞAM DERNEĞİ
213. • MÜFTÜ AHMET HULUSİ EFENDİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
214. • MÜSENNA ULUSLAR ARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ
215. • MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ - MÜSİAD
216. • NAZİLLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
217. • NİZİP EĞİTİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
218. • NUR İLİM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
219. • OKÇULAR VAKFI
220. • OSMANİYE İLİM SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ
221. • OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI
222. • ÖMER DERİN VAKFI
223. • ÖNDER
224. • ÖNSİAD
225. • ÖZDER ÖZEL ÖĞRETİM DERNEĞİ
226. • RABİA PLATFORMU
227. • REYHAN KÜLTÜR VAKFI
228. • RİBAT EĞİTİM VAKFI
229. • RİZE DERNEKLER FEDERASYONU
230. • RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ
231. • SADABAD PLATFORMU
232. • SADAKATAŞI DERNEĞİ
233. • SAFA EĞİTİM YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
234. • SAĞLIK ELEMANLARI VAKFI
235. • SAKARYA ERENLİ İLME HİZMET VAKFI - SAK-ER
236. • SAMİ EFENDİ VAKFI - ANKARA
237. • SATUK BUĞRAHAN İLİM VE MEDENİYYET VAKFI
238. • SEBİLAY
239. • SEMERKAND VAKFI
240. • SETA
241. • SICAK YUVA VAKFI
242. • SİVİL DAYANIŞMA PLATFORMU
243. • SİYASAL VAKFI
244. • SİYASALLILAR VAKFI
245. • SİYER VAKFI
246. • SOSYAL POLİTİKALAR DERNEĞİ
247. • SUFFA VAKFI
248. • SURİYE NUR DERNEĞİ
249. • SÜREYYA EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (SÜREYYA-DER)
250. • ŞEFKAT VAKFI
251. • ŞEHİD ALİ HAYDAR BENGİ DERNEĞİ - HAYDER
252. • TOKAT KONFEDERASYONU - TOKKON
253. • TÜKETİCİLER BİRLİĞİ
254. • TÜM İLAHİYAT FAKÜLTELERİ YÜKSEK İSLAM MEZUNLARI DERNEĞİ - TİYEMDER
255. • TÜM SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ - TÜMSİAD
256. • TÜM SİVİL HAVACILAR DERNEĞİ
257. • TÜRES (TÜM RESTORANLAR LOKANTALAR VE TEDARİKÇİLER DERNEĞİ)
258. • TÜRK GENÇLİK VAKFI
259. • TÜRK-ARNAVUT VE DAYANIŞMA VAKFI
260. • TÜRKİYE BASIM YAYIN MESLEK BİRLİĞİ
261. • TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ
262. • TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ
263. • TÜRKİYE GENÇLİK STK' LARI PLATFORMU
264. • TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI - TUGVA
265. • TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI - TÜRGEV
266. • TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKÜLLERİ VAKFI
267. • TÜRKİYE İKTİSADİ GİRİŞİM VE İŞ AHLAKI DERNEĞİ - İGİAD
268. • TÜRKİYE İLAHİYAT TEDRİSATINA YARDIM EDEN DERNEKLER FEDERASYONU - TİDEF
269. • TÜRKİYE İLMİ İÇTİMAİ HİZMETLER VAKFI
270. • TÜRKİYE İMAM HATİPLİLER VAKFI - TİMAV
271. • TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ
272. • TÜZDEV
273. • ULUSLARARASI HUKUKÇULAR BİRLİĞİ
274. • ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU- UDEF
275. • ULUSLARARASI TÜRKİSTAN BİRLİĞİ DERNEĞİ
276. • UMAD
277. • UTESAV
278. • ÜLFET EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
279. • ÜMMET VAKFI
280. • ÜMRANİYE HİZMET VAKFI
281. • ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARI YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ - ÜNDER
282. • ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (ÜNYÖNDER)
283. • VEFADER
284. • VERENEL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞAMA DERNEĞİ
285. • VEYSEL KARANİ HIRKA-I ŞERİF CAMİ HİZMET VAKFI
286. • YARDIMELİ
287. • YEDİHİLAL DERNEĞİ
288. • YENİ DÜNYA VAKFI
289. • YİĞİTBAŞI VAKFI - MANİSA
290. • ZONGULDAK DERNEKLERİ FEDERASYONU
104 EMEKLİ AMİRAL AK PARTİ HÜKÜMETİ'NİN HEDEF ALAN BİLDİRİ YAYINLADI
Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora, Cem Gürdeniz ve Atilla Kıyat'ın da bulunduğu 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınlamış ve Kanal İstanbul projesi üzerinden seçilmiş hükümeti hedef almıştı.
Bildiride; "(…) Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" iddiasında bulunuldu.