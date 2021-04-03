Son dakika: Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! Sağlık Bakanı yardımcısı Prof.Dr. Emine Alp Meşe görevden alındı
Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre çok sayıda mevkide değişikliğe gidildi. Sağlık Bakanı yardımcısı Prof.Dr. Emine Alp Meşe görevinden alındı ve yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı. Ayrıca çok sayıda ülkenin büyükelçiliğinde de görev değişimi yaşandı. Bu noktada kardeş Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı.
Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre çok sayıda ülkenin büyükelçiliğinde değişime gidildi. Ayrıca Sağlık Bakanı yardımcısı Prof.Dr. Emine Alp Meşe görevden alındı. İşte yeni atama kararları...
AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ ERKAN ÖZORAL MERKEZE ALINDI YERİNE CAHİT BAĞCI ATANDI
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İŞTE YENİ ATAMALAR
İŞTE YENİ ATAMALAR
İŞTE YENİ ATAMALAR
İŞTE YENİ ATAMALAR
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