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Son dakika: Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! Sağlık Bakanı yardımcısı Prof.Dr. Emine Alp Meşe görevden alındı

'de yayınlanan kararlarına göre çok sayıda mevkide değişikliğe gidildi. Sağlık Bakanı yardımcısı Prof.Dr. Emine Alp Meşe görevinden alındı ve yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı. Ayrıca çok sayıda ülkenin büyükelçiliğinde de görev değişimi yaşandı. Bu noktada kardeş Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı.

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Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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'de yayınlanan kararlarına göre çok sayıda ülkenin büyükelçiliğinde değişime gidildi. Ayrıca Sağlık Bakanı yardımcısı Prof.Dr. Emine Alp Meşe görevden alındı. İşte yeni atama kararları...

AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ ERKAN ÖZORAL MERKEZE ALINDI YERİNE CAHİT BAĞCI ATANDI

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İŞTE YENİ ATAMALAR

İŞTE YENİ ATAMALAR

İŞTE YENİ ATAMALAR

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