Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre çok sayıda ülkenin büyükelçiliğinde değişime gidildi. Ayrıca Sağlık Bakanı yardımcısı Prof.Dr. Emine Alp Meşe görevden alındı. İşte yeni atama kararları...

AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ ERKAN ÖZORAL MERKEZE ALINDI YERİNE CAHİT BAĞCI ATANDI