Son dakika: Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt Didim Akbük’te ölü bulundu | Aydın Valiliğinden flaş açıklama
Son dakika haberi... Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt’un Didim Akbük’te ölü bulunması ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.
Aydın'ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim Akbük Mahallesi Çamlık Koyu yakınlarındaki sahil kenarındaki ormanların yakınında ölü bulunmuştu.
Olay yerinde yapılan incelemede Kaymakam Kurt'un başından bir el ateşli silahla vurulması sonucu öldüğü belirlenmişti.
YILMAZ KURT KİMDİR?
Yılmaz Kurt, 1976 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. İlk olarak 2001 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Kurt bu dönemde Tokat'ın Almus ve Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini üstlendi.
2005 tarihinde Ordu'nun Çatalpınar ilçesine kaymakam olarak atanan Kurt, daha sonra Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.
2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanan Kurt, 17 Eylül 2018 tarihinde göreve başlamıştı.