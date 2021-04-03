Son dakika: Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt Didim Akbük’te ölü bulundu | Aydın Valiliğinden flaş açıklama

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.