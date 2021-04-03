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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan YPG/PKK'nın Haseke'de bir ayda 2 bin 700 genci alıkoymasına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü YPG/PKK'nın 'nin ilinde bir ayda 2 bin 700 genci alıkoyarak zorla silah altına almasına tepki gösterdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan YPG/PKK'nın Haseke'de bir ayda 2 bin 700 genci alıkoymasına tepki

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de sadece Mart'ta 2 bin 700 genci kaçırdığını ve gençlerin zorla silah altına alındığını belirtti.

Sözcü Kalın, "Suriye'de Batı'nın PKK'yı idealize ve romantize etmesi yetti. Destekçileri bir şey söyleyecek mi? Muhtemelen, yine söylemeyecek." ifadelerini kullandı.

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PKK/YPGlı teröristler 2 bin 700 genci alıkoydu! PKK/YPG'LI TERÖRİSTLER 2 BİN 700 GENCİ ALIKOYDU!

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