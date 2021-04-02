Ümit Özat FETÖ soruşturması kapsamında tanık olarak ifade verdi
Eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tanık olarak, emniyette ifade verdi. Ümit Özat, verdiği ifadelere ilişkin sosyal medyadan önemli paylaşımlarda bulundu.
Bir televizyon programında, "Yetkililer sorsunlar anlatırım her şeyi" yönünde açıklamalarda bulunan Ümit Özat, futbolda FETÖ terör örgütü yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tanık olarak ifade vermesi için emniyete çağrıldı.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden Özat'ın Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdiği öğrenildi.
Ümit Özat, kendi sosyal medya hesabımdan da ifade verdiğini duyurdu.
"BİLDİKLERİMİ ANLATTIM"
Özat, "Bugün devletimizin davetine icabet ederek İstanbul emniyeti organize Şube müdürlüğüne giderek FETÖ ile ilgili bildiklerimi anlattım" diye mesaj paylaştı.
"Allah devlet büyüklerimize bu feto denen Kahpelerle mücadelede güç kuvvet versin"
"20 yıl önce olanlar tekrardan yaşanmaya başladı tarih tekerrür ediyor lütfen DİKKAT!!"
"Sporun temiz yüzü olan insanlar sustukça bu adamlar tekrardan gün yüzüne çıkacaklar yarın geç olmadan bildiklerimizi anlatalım"