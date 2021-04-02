DEV YATIRIMLAR HİZMETE ALINDI YENİLERİ SIRADA

Türkiye gelişmiş ülkelerin bile durduğu bir küresel ortamda dev yatırımları hizmete aldı. Yeni yatırımlar için de durmadan çalışan Türkiye, yeni imzalar atmaya devam etti.

Her türlü krizden başarıyla çıkma refleksi gösteren Türkiye, koronavirüs ve aşı çalışmalarında da gücünü gösterdi.