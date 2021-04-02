Son dakika | Türkiye ve Yunanistan ortak tatbikat yapacak! Tansiyonu düşüren adım

TATBİKATLARA ORTAK KATILIM

Sorunların çözümünde yapıcı tutumunu sürdürmekte kararlı olan Türkiye ile Yunanistan'ın katıldığı 3 tatbikat gerçekleştiriliyor. Türkiye, ABD, Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, Polonya ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu -2'nin katılımı ile Batı Karadeniz/Romanya'da icra edilen Sea Shield 2021 Tatbikatına Deniz Kuvvetleri'nden TCG KEMALREİS Fırkateyni ve 1 Deniz Karakol Uçağı katılım sağlıyor.

27 Mart'tan bu yana Yunanistan ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ariadne-2021 Mayın Harbi Davet Tatbikatı 4 Nisan'a kadar sürecek. Türkiye, NATO'nun üç yılda bir icra ettiği en önemli tatbikat faaliyetlerden olan Steadfast Defender 2021 tatbikatına iştirak ediyor. Bu tatbikat Yunanistan'ın katıldığı Defender Europa tatbikatı ile haziran ayında birleşecek.