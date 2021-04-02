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Son dakika | Türkiye ve Yunanistan ortak tatbikat yapacak! Tansiyonu düşüren adım

Son dakika haberi...Türkiye’nin masayı göstermesi ile Atina yönetimi bu kez manevra yapamadı. Önce Dendias geliyor, ardından da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu iade-i ziyaret gerçekleştirecek.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika | Türkiye ve Yunanistan ortak tatbikat yapacak! Tansiyonu düşüren adım

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki maksimalist iddiaları nedeniyle artan gerginlik Türkiye'nin diyalog ve diplomasi yanlısı tutumu sayesinde azalıyor. Ankara'nın diplomasiyi önceleyen ancak haklarından da taviz vermeyen tutumu (AB) üyeleri başta olmak üzere tüm dünyada takdirle karşılanırken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog mekanizmaları da işliyor.

NATO Karargâhında Ayrıştırma Önlemleri Toplantılarının 11'incisi icra edildi, istişari görüşmelerin 62'ncisi gerçekleştirildi. Ankara, Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara'da yapılması için Atina'ya davetini yineledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın 14 Nisan'da gerçekleştireceği Türkiye ziyareti için de hazırlıklar sürüyor.

Ankara'nın Atina Büyükelçisi , Dendias ile bir araya gelerek ziyaretin başarılı ve verimli geçmesi için görüşme gerçekleştirdi. Dendias'ın ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı da Yunanistan'ı ziyaret edecek.

TATBİKATLARA ORTAK KATILIM
Sorunların çözümünde yapıcı tutumunu sürdürmekte kararlı olan Türkiye ile Yunanistan'ın katıldığı 3 tatbikat gerçekleştiriliyor. Türkiye, , Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, Polonya ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu -2'nin katılımı ile Batı Karadeniz/Romanya'da icra edilen Sea Shield 2021 Tatbikatına Deniz Kuvvetleri'nden TCG KEMALREİS Fırkateyni ve 1 Deniz Karakol Uçağı katılım sağlıyor.

27 Mart'tan bu yana Yunanistan ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ariadne-2021 Mayın Harbi Davet Tatbikatı 4 Nisan'a kadar sürecek. Türkiye, NATO'nun üç yılda bir icra ettiği en önemli tatbikat faaliyetlerden olan Steadfast Defender 2021 tatbikatına iştirak ediyor. Bu tatbikat Yunanistan'ın katıldığı Defender Europa tatbikatı ile haziran ayında birleşecek.

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