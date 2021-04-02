02 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş PKK açıklaması: Tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz

Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş PKK açıklaması: Tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, PKK'nın yurt içindeki silahlı eleman sayısının 300'ün altına düştüğünü söyleyerek "Teker teker hadlerini bildireceğiz, bu yıl onlara tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
ABONE OL
Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş PKK açıklaması: Tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Geçen yıl 243 kişi dağdan indirildi. Bu yıl Türkiye içinden katılım 6, 5 kişi de yurt dışından katılmıştır. 40 terör örgütü elemanı ülkemize teslim olmuştur.

Türkiye genelinde 4627 yol kontrol noktasında da görev yapar, Afganistan'da da Libya'da da görev yapar. Nasıl sınırlarımızı muhafaza ediyorsak, deniz sınırlarımızı da ülkemizin her tarafında ülkemizi koruyacak sistemler kurduk, kurmaya da devam edeceğiz. Denizi kirletenleri de yakalar, Libya'ya kadar uyuşturucu kaçakçısını da kovalar.

"BU YIL ONLARA TARİHİN EN BÜYÜK BEDELİNİ ÖDETTİRECEĞİZ"
Bugün PKK'nın yurt içindeki silahlı eleman sayısı 300'ün altına düşmüştür. Teker teker hadlerini bildireceğiz, bu yıl onlara tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz.

"TERÖRÜ HER YERDE BİTİRMEYE KARARLIYIZ"
Onlara haddini bildirmek, bizin namus borcumuzdur. Kutlu bayrağımıza, şehidimize, şerefiyle yaşayan gazimize borcumuzdur. Bu 300'ün altına düşen rakamın kıymetini, bu sayının nerelerden nereye geldiğini PKK'ya destek verenler de çok iyi bilmektedirler. Bize bu tezgahı kuranlar çok iyi bilmektedirler. Türkiye'nin terörle mücadelede gittiği yol, izlediği politika bellidir. Terörü her yerde bitirmeye kararlıyız.

PKK elebaşları koalisyon ile ne görüştü? PKK ELEBAŞLARI KOALİSYON İLE NE GÖRÜŞTÜ?

Bakan Soylu: Tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz BAKAN SOYLU: "TARİHİN EN BÜYÜK BEDELİNİ ÖDETTİRECEĞİZ"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA