Son dakika: Azerbaycan askerlerine komando eğitimi

Bakanlığın Twitter hesabından, yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu personelinin, Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki komando temel eğitimleri devam ediyor" denildi.

Paylaşımda eğitimde çekilen fotoğraflara da yer verildi.











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