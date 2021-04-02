Son dakika: Azerbaycan askerlerine komando eğitimi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'da Azerbaycan askerlerine verilen komando eğitiminin sürdüğünü açıkladı. Paylaşımda eğitimde çekilen fotoğraflara da yer verildi.
GÜNDEM DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Paylaşımda eğitimde çekilen fotoğraflara da yer verildi.
Bakanlığın Twitter hesabından, yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu personelinin, Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki komando temel eğitimleri devam ediyor" denildi.
Paylaşımda eğitimde çekilen fotoğraflara da yer verildi.