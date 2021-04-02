02 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika: Azerbaycan askerlerine komando eğitimi

Son dakika haberine göre , 'da askerlerine verilen komando eğitiminin sürdüğünü açıkladı. Paylaşımda eğitimde çekilen fotoğraflara da yer verildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika: Azerbaycan askerlerine komando eğitimi

Bakanlığın Twitter hesabından, yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu personelinin, Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki komando temel eğitimleri devam ediyor" denildi.

Paylaşımda eğitimde çekilen fotoğraflara da yer verildi.




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