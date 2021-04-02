EOKA BİR KATLİAM ŞEBEKESİDİR

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütü'nün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri'ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir.