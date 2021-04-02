AK Parti'den Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünü anan pul bastırmasına sert tepki: "Kıbrıs Türkleri’ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünün 65. yılını anan bir pul bastırmasına sert tepki gösterdi. Çelik paylaşımında "OKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri'ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA provokasyonuna çok sert tepki gösterdi.
EOKA BİR KATLİAM ŞEBEKESİDİR
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütü'nün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri'ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir.
"KIBRIS TÜRKÜ BU CİNAYET ÖRGÜTÜYLE..."
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA'yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türkü bu cinayet örgütleriyle savaşarak varoldu ve varolmaya devam edecek.
"TÜRKİYE KIBRIS TÜRK DAVASININ SONSUZA KADAR DESTEKÇİSİDİR"
Türkiye, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiçkimse KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini gaspedemeyecektir.