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Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünü anan pul bastırmasına sert tepki: "Kıbrıs Türkleri’ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir"

AK Parti'den Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünü anan pul bastırmasına sert tepki: "Kıbrıs Türkleri’ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir"

AK Parti Sözcüsü yaptığı paylaşımda 'nin terör örgütünün 65. yılını anan bir pul bastırmasına sert tepki gösterdi. Çelik paylaşımında "OKA bir katliam şebekesidir. 'ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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AK Parti'den Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünü anan pul bastırmasına sert tepki: Kıbrıs Türkleri’ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir

AK Parti Sözcüsü , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 'nin provokasyonuna çok sert tepki gösterdi.

EOKA BİR KATLİAM ŞEBEKESİDİR

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütü'nün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. 'ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir.

"KIBRIS TÜRKÜ BU CİNAYET ÖRGÜTÜYLE..."

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA'yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türkü bu cinayet örgütleriyle savaşarak varoldu ve varolmaya devam edecek.

"TÜRKİYE KIBRIS TÜRK DAVASININ SONSUZA KADAR DESTEKÇİSİDİR"

, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiçkimse KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini gaspedemeyecektir.

14 çocuğa 46 yıl sonra veda 14 ÇOCUĞA 46 YIL SONRA VEDA

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