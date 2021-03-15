15 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan ordusunun tatbikatında SİHA'lar da görev alacak

Azerbaycan ordusunun tatbikatında SİHA'lar da görev alacak

Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtaran , geniş kapsamlı bir tatbikat başlattı. Azerbaycan ordusunun taktiksel tatbikatında SİHA'lar da yer alacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2021
ABONE OL
Azerbaycan ordusunun tatbikatında SİHA'lar da görev alacak

Ordusu, geniş kapsamlı taktiksel tatbikatlara başladı.

'nun birlikleri, 2021 yılı için önceden planlanmış operasyonel ve taktiksel tatbikatlarına başladı.

SİHA'LAR DA OLACAK

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 10 bin asker, yaklaşık 100 tank ve askeri araç, 200 roket ve top sistemi, 30 askeri havacılık aracı ve SİHA'ların yer aldığı tatbikatta, terörle mücadele kapsamında eğitimler verileceği kaydedildi.

Dağlık ve zorlu coğrafi arazilerde düzenlenen tatbikatlarda, roket ve topçu birlikleri, havacılık, Özel Kuvvetler arasındaki koordinasyon ve askerlerin savaşa hazır olması gibi görevlerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Askeri tatbikatlar 18 Mart'a kadar devam edecek.

Aliyev'dan Ermenistan açıklaması ALİYEV'DAN ERMENİSTAN AÇIKLAMASI
Azerbaycan yeni görüntüleri yayınladı AZERBAYCAN YENİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA