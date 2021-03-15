Azerbaycan ordusunun tatbikatında SİHA'lar da görev alacak

SİHA'LAR DA OLACAK

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 10 bin asker, yaklaşık 100 tank ve askeri araç, 200 roket ve top sistemi, 30 askeri havacılık aracı ve SİHA'ların yer aldığı tatbikatta, terörle mücadele kapsamında eğitimler verileceği kaydedildi.