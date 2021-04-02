Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi" alan ilk kamu kurumu oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığın, "TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi" almaya hak kazanan ilk kamu kurumu olduğunu bildirdi.

Kurum, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla daha önce TSE Güvenli Hizmet Belgesi aldığını belirtti.

Bakanlığın ayrıca "TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi" almaya hak kazanan ilk kamu kurumu olduğunu ifade eden Kurum, sertifikayı takdim eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.