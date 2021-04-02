Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'de Kanal İstanbul açıklamasında bulundu. Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul için 2021'de adım atılacağını ifade ederken, Sabiha Gökçen Metrosu için de tarih verdi. Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattının Haziran ayında açılmasını planladıklarını söylerken, Türkiye genelindeki çalışmalarda gelinen son noktayı da aktardı. İşte Karaismailoğlu'nun son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber canlı yayınında Türkiye'de merakla beklenen dev projelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Metrosu için ilk kaynağın yarın yapılacağını bildirdi.
Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattı ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Ulaştırma Bakanı merakla beklenen mega proje Kanal İstanbul için de tarih verdi.
BURSA'DA RAYLI SİSTEM PROJELERİNDE SON DURUM
Bakan Karaismailoğlu'nun canlı yayındaki açıklamaları şöyle:
Bugün Bursa'dayız, en önemli, en hareketli kentlerimizden biri. Ulaşımda da en büyük yatırımları yaptığımız illerden bir tanesi. Bakanlığımız olarak metronun 6 kilometrelik kısmını biz üstlenmiştik. Bugün temelini attık. 2002'den bu yana 198 kilometre olan yolu 500 kilometrenin üzerine çıkardık. Önemli işlerimizden biri de Bursa'nın Ankara-Eskişehir hızlı tren hattına bağlanması.
"PEYDERPEY TAMAMLAYACAĞIZ"
Şehir içi metroları için önemli yatırımlarımız var. İstanbul'da, İzmir'de Ankara'da, Kayseri'de Konya'da, Gaziantep'te. İnşallah peyderpey tamamlayacağız.
SABİHA GÖKÇEN METROSU'NDA HEYECAN VEREN GELİŞME
Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun ilk kaynağı yarın yapılacak. Pendik-Sabiha Gökçen hattını yıl sonunda inşallah tamamlayacağız.
ANKARA-SİVAS YHT HATTI HAZİRAN'DA AÇILIYOR
Haziran ayı gibi inşallah Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı devreye alacağız. Amacımız belli bir zaman aralığında master plan çerçevesinde bu konforu tüm vatandaşlarımıza yaşatmak.
KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI: 710 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ VAR
Dünya ticaret hacminin yüzde 90'ı denizlerden sağlanıyor. Geçen hafta dünya bir ders aldı. Süveyş Kanalı tıkandığında günlük zarar 9 milyar dolar olarak biliniyor. Orta Koridor'da ülkemiz mihenk taşı. Ülkemizin üzerinden geçen 710 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Burayı ne kadar güçlendirirsek biz oradan payımızı alacağız. İstanbul Boğazı'nın önemi, geçmişte kazalar var. Ne kadar zarar verdikleri ortada. Kirlilik yine öyle.