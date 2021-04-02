02 Nisan 2021, Cuma
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Aydın'da korkutan deprem! 2 Nisan Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki 'nde 17:04'te deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.92 km olarak kaydedildi. Depremi hisseden vatandaşlar ise ve son depremler listesini sorgulamaya başladı. Depremin civar illerde de hissedildiği haberleri geliyor. İşte, son depremler listesi...

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Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Aydın'da korkutan deprem! 2 Nisan Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Kuşadası Körfezi Aydın ili açıklarında saat 17:04'te 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Deprem İzmir'de hissedildi. İşte, 2 Nisan Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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